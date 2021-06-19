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Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020

Левандовски принес своей команде одно очко
Футбол Евро-2020
19 июня 23:53
Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020
Фото: twitter.com/EURO2020

Польша во втором матче группы E Евро-2020 сыграла вничью с Испанией.

Испанцы взяли мяч под контроль с первых минут, но Польша оказалась готова к этому. Поляки сражались на каждом участке поля и часто сбивали ритм испанцев и проводили свои атаки. В одном из них Клих не смог попасть в ворота, пробив выше.

Правда, Испания быстро счет открыла. Мората оторвался от защитника и переправил мяч в ворота, хотя казалось, что он был в офсайде. Впрочем, Польша имела три момента. Два из них у Свидерски, который в одном из моментов попал в штангу, а на добивании Левандовски пробил прямо в голкипера.

Удалось добиться своего полякам во втором тайме. Юзвяк нашел в штрафной Левандовски и тот оказался выше Ляпорта и отправил мяч в ворота. Тут же испанцы могли вновь выйти вперед. Рефери назначил пенальти, но Морено попал в штангу, а Мората умудрился не попасть в ворота. Позже Альваро упустил еще два момента.

Последние минуты получились нервными, но обе команды забить больше не смогли. Испания набрала 2-е очко в группе, у Польши 1 очко.

Евро-2020. Группа Е:

Испания – Польша 1:1

Голы: Мората, 24 – Левандовски, 54

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Лапорт, Родри, Льоренте, Ольмо (Ферран Торрес, 61), Коке (Сарабия, 68), Педри, Мората, Жерар Морено (Фабиан Руис, 68).

Польша: Шченсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Пухач, Клих (Козловски, 55), Юзвяк, Зелиньски, Модер (Линетти, 85), Швидерски (Франковски, 68), Левандовски.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Испании (футбол) сборная Польши (футбол)

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