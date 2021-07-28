Кучеров: «Каждый игрок «Вереса» хочет проявить себя в матче с «Динамо»
Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Киевляне подписали лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий Владислав Кулач стал игроком «Динамо». Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Кулач является воспитанником «Шахтера». Однако за первую команду так и не провел ни одного матча, скитаясь по арендам различным клубам. В начале 2020 года форвард на постоянной основе перебрался в «Ворсклу».
В прошлом сезоне футболист также выступал за полтавчан. В «зелено-белой» футболке он стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ с 15 голами.
В текущее межсезонье Кулач проходил сборы вместе с «Динамо». Футболист забил три мяча в контрольных матчах.
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