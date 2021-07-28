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Источник: Кулач стал игроком «Динамо»

Киевляне подписали лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
16:45
Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий Владислав Кулач стал игроком «Динамо». Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Кулач является воспитанником «Шахтера». Однако за первую команду так и не провел ни одного матча, скитаясь по арендам различным клубам. В начале 2020 года форвард на постоянной основе перебрался в «Ворсклу».

В прошлом сезоне футболист также выступал за полтавчан. В «зелено-белой» футболке он стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ с 15 голами.

В текущее межсезонье Кулач проходил сборы вместе с «Динамо». Футболист забил три мяча в контрольных матчах.

Сергей Стаднюк
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Владислав Кулач Динамо Киев

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