Италия в серии пенальти одолела Испанию и стала первым финалистом Евро-2020

В напряженном матче команда одержала победу

фото - Twitter

Состоялся первый полуфинальный матч Евро-2020, где между собой сошлись сборные Италии и Испании. Итальянцы одержали победу только в серии послематчевых пенальти.

Первый тайм команды провели очень осторожно. Испания контролировала мяч большую часть времени и пыталась выжать моменты из владения. С другой стороны итальянцы делали упор на высокий прессинг и при отборе мяча сразу неслись в резкие контратаки. Голкипер «фурии» Унаи Симон дважды чуть не привез гол в свои ворота, неосторожно покидая свои ворота на выходах.

На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота друг друга.

Во второй половине встречи Серхио Бускетс и Чиро Иммобиле обменялись опасными ударами, но мяч дважды разминулся рядом со стойкой ворот.

На 62 минуте после стремительной контратаки Федерико Кьеза филигранным обводящим ударом открыл счет в матче.

Микель Оярсабаль после отличного паса от Коке имел шанс сравнять счет, но с убойной позиции нанес неточный удар головой.

Главный антигерой испанской сборной на этом турнире, Альваро Мората сравнял счет на 80 минуте, обыгравшись с Дани Ольмо и уверенно реализовав выход 1 на 1.

В основное время команды не смогли определить победителя.

Первый дополнительный тайм прошел под диктовку «фурии». Несколько раз мяч лишь чудом не оказался в воротах Джанлуиджи Доннаруммы.

Во втором дополнительном тайме Доменико Беррарди поразил ворота соперника, но боковой судья поднял флажок и указал на офсайд. Команды откровенно доигрывали компенсированное время и согласились на серию пенальти.

Итог матча решился в серии 11-метровых ударов, где удачливее оказалась сборная Италии.

В итоге, итальянцы сыграют в финале с победителем пары Англия – Дания.

Евро-2020. 1/2 финала

Италия – Испания 1:1 Пен: 4:2

Голы: Кьеза, 62 – Мората, 80

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон (Толои, 74), Бонуччи, Верратти (Пессина, 74), Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 85), Иммобиле (Берарди, 62).

Испания: Унаи Симон, Альба, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 109), Педри, Бускетс (Тьяго, 105), Ферран Торрес (Мората, 62), Ольмо, Ойарсабаль (Жерар Морено, 70), Коке (Родри, 70).