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Калитвинцев возглавил клуб Первой лиги

Бывший тренер «Олимпика» нашел новое место работы
Футбол Первая лига
13:16
Калитвинцев возглавил клуб Первой лиги
Фото: ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев будет работать в Первой лиге.

О назначении 53-летнего специалиста сообщило через свой сайт «Полесье». О деталях контракта не сообщается.

На этом посту он сменил Сергея Шищенко. Теперь уже экс-наставник занял должность в клубе.

«Полесье» завершило прошлый сезон Первой лиге на 11-й строчке. Калитвинцев успел поработать три месяца в «Олимпике».

Андрей Усмонов
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Юрий Калитвинцев Полесье

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