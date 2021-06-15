Селюк: «Если бы Калитвинцев использовал опыт Туре, у «Олимпика» не было бы таких никчемных результатов»
Калитвинцев возглавил клуб Первой лиги
Бывший тренер «Олимпика» нашел новое место работы
13:16
Фото: ФК Олимпик
Бывший тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев будет работать в Первой лиге.
О назначении 53-летнего специалиста сообщило через свой сайт «Полесье». О деталях контракта не сообщается.
На этом посту он сменил Сергея Шищенко. Теперь уже экс-наставник занял должность в клубе.
«Полесье» завершило прошлый сезон Первой лиге на 11-й строчке. Калитвинцев успел поработать три месяца в «Олимпике».
Комментарии 0