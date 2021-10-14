Капитан сборной Дании: «В сборной все скучают по Эриксену – он стал для нас примером»

На Евро с игроком произошел трагический случай

Кьер рядом с Эриксеном / фото - SempreMilan

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер рассказал Calciomerato, как команда справляется с отсутствием своего главного лидера Кристиана Эриксена:

«Когда Кристиан покинул команду, мы сплотились ещё больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по Кристиану, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время. Мы все часть чего-то большего. Играть за сборную — это нечто особенное, но всё может оборваться в любой момент. Кристиан стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично он представляет нечто невероятное».

В первом матче группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен упал без сознания из-за сердечного приступа.

Игрока реанимировали около 10-ти минут, после чего игроки оградили его живой стеной и сопроводили в подтрибунное помещение, откуда того уже доставили в больницу.

Кьер был первым, кто подбежал к хавбеку и начал оказывать ему первую помощь. Защитник делал партнеру по команде непрямой массаж сердца.

После этого Эриксену вживили кардиостимулятор, а сроки его возвращения на поле пока что остаются загадкой.

Напомним, сборная Дании вышла на ЧМ-2022, выиграв все свои матчи с общим счетом 27:0.