Эксперт считает, что сборной Украины будет сложнее в Боснии, несмотря на потерю шансов на ЧМ соперником
Караваев: «У нас большая конкуренция. Каждый готов показать более 100% способностей с Боснией»
Защитник сборной Украины рассказал о мотивации команды перед решающим матчем отбора
17:03
Александр Караваев / Фото - Getty Images
Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 16 ноября.
У нас очень большая конкуренция – все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.
Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены.
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.
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