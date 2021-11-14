Караваев: «У нас большая конкуренция. Каждый готов показать более 100% способностей с Боснией»

Защитник сборной Украины рассказал о мотивации команды перед решающим матчем отбора

Александр Караваев / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 16 ноября.

У нас очень большая конкуренция – все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре. Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.