Кьеллини: «Проживаю первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом»

Сборная Италии собирается навязать борьбу за титул чемпиона Европы

Джорджо Кьеллини / фото - Football Italia

Новоиспеченный капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини, выступающий за туринский «Ювентус», рассказал журналисту Gianluca di Marzio о своих ожиданиях от предстоящего Евро:

«Я проживаю первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом. Мы не могли дождаться, ждали год, чтобы сыграть на этом чемпионате Европы. С тех пор, как мы собрались на Сардинии, мы мечтали здесь оказаться. Все готово, с сегодняшнего дня мы начинаем дышать другим адреналином, другой окружающей средой. Нужно провести этот месяц с энтузиазмом, тогда все придет само собой. Все идет хорошо, мы готовы физически и морально. Остается только выйти на поле, осознавая трудности, с которыми мы столкнемся».

Сборная Италии сыграет со сборной Турции на матче открытия чемпионата Европы уже сегодня.

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Также на групповом этапе итальянцам предстоит сыграть со сборными Швейцарии и Уэльса.