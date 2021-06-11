Сегодня стартует чемпионат Европы. С ним связаны большие надежды сборной Украины
Кьеллини: «Проживаю первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом»
Сборная Италии собирается навязать борьбу за титул чемпиона Европы
Джорджо Кьеллини / фото - Football Italia
Новоиспеченный капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини, выступающий за туринский «Ювентус», рассказал журналисту Gianluca di Marzio о своих ожиданиях от предстоящего Евро:
«Я проживаю первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом. Мы не могли дождаться, ждали год, чтобы сыграть на этом чемпионате Европы. С тех пор, как мы собрались на Сардинии, мы мечтали здесь оказаться. Все готово, с сегодняшнего дня мы начинаем дышать другим адреналином, другой окружающей средой.
Нужно провести этот месяц с энтузиазмом, тогда все придет само собой. Все идет хорошо, мы готовы физически и морально. Остается только выйти на поле, осознавая трудности, с которыми мы столкнемся».
Сборная Италии сыграет со сборной Турции на матче открытия чемпионата Европы уже сегодня.
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Также на групповом этапе итальянцам предстоит сыграть со сборными Швейцарии и Уэльса.
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