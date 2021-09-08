Защитник «Челси» запросил у клуба повышение зарплаты в 1,5 раза
Кепа: «Цена, которую «Челси» отдал за меня, говорила в тот момент о моей форме»
Вратарь не ощущает давления
10:50
Фото: BBC
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага признался Marca, что не ощущает давления из-за цены трансфера.
«Я знаю, что такое давление не на каких-то абстрактных примерах. До недавних пор Кай Хаверц и я были сами дорогими футболистами, которых приобретал «Челси», но теперь к нам присоединился еще и Ромелу Лукаку.
Не могу ничего сказать о величине сумм, которые за нас заплатили. Это — результат работы рынка. Цена, которую клуб отдал за меня, говорила в тот момент о моей форме. Это ярлык для меня, но я спокойно его ношу.
В конце концов, я продолжаю делать свою работу, а именно — стараюсь изо всех сил хоть чем-то, но помогать команде. Я принимаю эти вызовы, хоть это далеко не простая задача, но это то, что у меня есть на данный момент».
«Челси» заплатил за него 80 миллионов евро в 2018-м году.
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