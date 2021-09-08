Кепа: «Цена, которую «Челси» отдал за меня, говорила в тот момент о моей форме»

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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага признался Marca, что не ощущает давления из-за цены трансфера.

Не могу ничего сказать о величине сумм, которые за нас заплатили. Это — результат работы рынка. Цена, которую клуб отдал за меня, говорила в тот момент о моей форме. Это ярлык для меня, но я спокойно его ношу.

В конце концов, я продолжаю делать свою работу, а именно — стараюсь изо всех сил хоть чем-то, но помогать команде. Я принимаю эти вызовы, хоть это далеко не простая задача, но это то, что у меня есть на данный момент».