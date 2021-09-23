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Хакими оформил дубль на четвертой компенсированной минуте и вырвал для ПСЖ победу над «Метцом»

Парижане все же пока не теряют очки в текущем сезоне Лиги 1
Футбол Лига 1 (Франция)
08:23
Хакими оформил дубль на четвертой компенсированной минуте и вырвал для ПСЖ победу над «Метцом»
Фото - ПСЖ

В седьмом туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде переиграл «Метц».

Уже в самом дебюте игры Хакими удалось открыть счет во встрече. Однако под перерыв вернуть равновесие на табло сумел Куяте.

Во втором тайме парижане продолжили оказывать давление. Но забить все никак не получалось. И на четвертой компенсированной минуте марокканский защитник оформил дубль и вырвал победу для гостей.

ПСЖ пока не теряет очки, уверенно лидируя в турнирной таблице. «Метц» – аутсайдер лиги.

Лига 1, 1 тур

«Метц» – ПСЖ 1:2

Голы: Куяте, 39 – Хакими, 5, 90

«Метц»: Укиджа, Сантонз, Бронн, Куяте, Юдоль, Гуйе (Булая, 67), Сарр, Маига, Пажо (Траоре, 90), Яде (Ниакате, 67), Ньян (де Превиль, 66).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Дракслер, 81), Рафинья (Эррера, 65), Данилу Перейра, Вейналдум (Ди Мария, 65), Мбаппе, Икарди, Неймар.

Предупреждения: Яде, Маига, Бронн, Сантонз, Укиджа – Мендеш, Неймар

Удаление: Бронн

Сергей Стаднюк
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