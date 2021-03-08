Харатин заразился коронавирусом

Харатин и Шевченко / Фото - Facebook

Хавбек «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила супруга футболиста Карина Харатина в Stories своего Instagram.





«Вот «корона» и до нас добралась. К нам пришли положительные результаты теста. В целом, состояние было просто ужасным. У меня температура 39, держалась до понедельника, у Игоря, кстати, форма немножечко легче, ниже температура – 37. Ну, и, в целом, он немного легче переносит, слава Богу!».





Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Харатина в расширенный список кандидатов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).



