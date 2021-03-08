«Ференцварош» без Харатина потерял очки с «Залаэгерсегом»
Харатин заразился коронавирусом
Полузащитник сборной Украины может не восстановиться перед матчами отбора к ЧМ-2022
Харатин и Шевченко / Фото - Facebook
Хавбек «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила супруга футболиста Карина Харатина в Stories своего Instagram.
«Вот «корона» и до нас добралась. К нам пришли положительные результаты теста. В целом, состояние было просто ужасным. У меня температура 39, держалась до понедельника, у Игоря, кстати, форма немножечко легче, ниже температура – 37. Ну, и, в целом, он немного легче переносит, слава Богу!».
Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Харатина в расширенный список кандидатов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).
Накануне в 25-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде сыграл вничью с «Залаэгерсегом».
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