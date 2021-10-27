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Хавбек «Черноморца»: «Сделаем все возможное, чтобы победить «Шахтер»

Команды встретятся в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
18:47
Хавбек «Черноморца»: «Сделаем все возможное, чтобы победить «Шахтер»
Николай Михайленко / Фото: Football.ua

Полузащитник «Черноморца» Николай Михайленко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины с «Шахтером».

«Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.

Нынешний «Шахтер» по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в Лиге чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.

Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с «Шахтером» в чемпионате».


Онлайн трансляция матча «Черноморец» – «Шахтер».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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