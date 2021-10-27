Воспитанник «Динамо»: «На сегодня принял бы предложение от «Шахтера»
Хавбек «Черноморца»: «Сделаем все возможное, чтобы победить «Шахтер»
Команды встретятся в 1/8 финала Кубка Украины
Николай Михайленко / Фото: Football.ua
Полузащитник «Черноморца» Николай Михайленко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины с «Шахтером».
«Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.
Нынешний «Шахтер» по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в Лиге чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.
Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с «Шахтером» в чемпионате».