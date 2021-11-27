Тилль: «Не думаю о своей результативности. «Ворскла» для меня на первом месте»
Самый быстрый гол сезона УПЛ. Полузащитник «Днепра-1» забил «Ворскле» на 11-й секунде матча
Гуцуляк мгновенно огорчил полтавчан
Фото: пресс-служба Днепра-1
Хавбек «Днепра-1» Алексей Гуцуляк забил в матче 16-го тура УПЛ в ворота «Ворсклы» самый быстрый мяч в нынешнем сезоне – на 11-й секунде.Отметим, что Гуцуляку не хватило 3-х секунд до рекорда Романа Яремчука, который забил самый быстрый мяч в истории УПЛ – на 8-й секунде матча.
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