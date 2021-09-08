Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Лукаку забьет в АПЛ больше, чем Роналду»
Хавбек «Тоттенхэма» заинтересовал турецкий гранд
В минувшем сезоне 21-летний англичанин на правах аренды играл за «Хоффенхайм»
19:22
Райан Сессеньон / Фото - skysportsПолузащитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон может покинуть лондонский клуб и перебраться в чемпионат Турции.
В услугах игрока заинтересован «Фенербахче». Об этом сообщает CNN.
Турецкий гранд активно следит за 21-летним хавбеком и постарается завершить сделку до закрытия трансферного окна.
В минувшем сезоне англичанин выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». В его активе 23 матча и 2 гола в составе немецкого клуба.
Ранее защитник «Тоттенхэма» Серж Орье покинул команду.
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