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Хавбека «Арсенала» выгнали из сборной Ганы
Тренерский штаб не сделал скидку на статус футболиста
Томас Парти / Фото - Getty Images
Полузащитник Томас Парти был исключен из сборной Ганы. Об этом сообщает Ghanasoccernet.
Дело в том, что футболист «Арсенала» опоздал на одну из тренировок команды. Тренерский штаб принял решение исключить его из состава команды, несмотря на статус игрока. Он, к тому же, является вице-капитаном сборной.
Два последующих товарищеских поединка Гана проведет без Парти. Команда сыграет против Марокко и Кот-д'Ивуара.
Напомним, в «Арсенал» футболист перебрался из «Атлетико» в начале сезона.
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