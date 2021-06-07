Хавбека «Арсенала» выгнали из сборной Ганы

Тренерский штаб не сделал скидку на статус футболиста

Томас Парти / Фото - Getty Images

Полузащитник Томас Парти был исключен из сборной Ганы. Об этом сообщает Ghanasoccernet.

Дело в том, что футболист «Арсенала» опоздал на одну из тренировок команды. Тренерский штаб принял решение исключить его из состава команды, несмотря на статус игрока. Он, к тому же, является вице-капитаном сборной.

Два последующих товарищеских поединка Гана проведет без Парти. Команда сыграет против Марокко и Кот-д'Ивуара.

Напомним, в «Арсенал» футболист перебрался из «Атлетико» в начале сезона.