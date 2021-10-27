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Хет-трик форварда «Кадиса» не помог удержать победу над «Вильярреалом»

«Желтая субмарина» на последних минутах вырвала ничью
Футбол Примерa (Испания)
08:35
Хет-трик форварда «Кадиса» не помог удержать победу над «Вильярреалом»
Фото - Вильярреал

В 11-м туре испанской Примеры «Вильярреал» дома сыграл вничью с «Кадисом».

Гости получили комфортное преимущество после хет-трика Лосано. «Желтая субмарина» сумела ответить лишь голом Пау Торреса.

Примечательно, что лишь второй раз игрок «Кадиса» забил три мяча в одной игре чемпионата Испании. Впервые это сделал Махико Гонсалес во встрече 1986 года против «Расинга».

Разрыв в два мяча продержался до 80-й минуты. Но сначала Диа сократил отставание до минимума, а Данджума спас матч для подопечных Унаи Эмери.

«Вильярреал» пока расположился в середине турнирной таблицы. «Кадис» покинул зону вылета.

Примера, 11 тур

«Вильярреал» – «Кадис» 3:3

Голы: Пау Торрес, 43, Диа, 80, Данджума, 90 – Лосано, 14, 45, 52

«Вильярреал»: Асенхо, Марио Гаспар (Чуквуэзе, 61), Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Орье, 61), Тригерос (Коклен, 61), Пако Алькасер (Диа, 74), Данджума, Пино.

«Кадис»: Ледесма, Карселен (Сальви Санчес, 64), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Чапела (Алехо, 53), Йонссон (Акапо, 53), Алекс Фернандес, Фали Хименес (Аларкон, 71), Лосано (Андоне, 71), Собрино.

Предупреждения: Манди, Пако Алькасер, Коклен – Эспино, Фали Хименес, Лосано, Алехо, Акапо, Ароян

Сергей Стаднюк
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