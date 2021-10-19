Хет-трик Шевченко, дубль Леоненко, победы Лобановского и Фоменко. Как «Динамо» играло против «Барселоны»

Чаще проигрывало

История

«Динамо» трижды обыгрывало «Барселону» / Фото - ua-football.com

Вновь они сойдутся друг с другом. Уже второй сезон кряду, седьмой раз в истории. «Динамо» и «Барселона» провели между собой уже 12 встреч. И пускай киевляне пока серьезно отстают в статистике личных противостояний, но им все равно есть что вспомнить.

20 октября на «Камп Ноу» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» Рональда Кумана будет принимать «Динамо» Мирчи Луческу. Украинская команда подходит к этой встрече, опережая своего соперника в турнирной таблице: каталонцы проиграли оба предыдущих матча, пропустив шесть мячей, киевляне же сумели сыграть в домашнюю ничью с «Бенфикой».

Начало встречи в 19:45. Так что у нас еще есть достаточно времени, чтобы вспомнить как проходили предыдущие встречи этих двух команд между собой.

Впервые они встретились друг с другом в 1991 году. Это был Кубок обладателей Кубков. Четвертьфинал турнира.

Первая встреча проходила в Киеве – на трибунах собралось 98 тысяч болельщиков. И они увидели триллер, который завершился победой гостей – 3:2. Но команда Анатолия Пузача еще оставалась в игре на ответный поединок.

Киевляне забили первыми на «Камп Ноу», однако хозяева все же сравняли счет – 1:1. «Барселона» добралась до финала турнира, но там уступила «Манчестер Юнайтед».

Кубок обладателей Кубков 1990/91. Четвертьфинал

6 марта. «Динамо» – «Барселона» 2:3

Голы: Заец, 33, Саленко, 81 (пен) – Бакеро, 5, Ортега, 45, Стоичков, 63 (пен)

19 марта. «Барселона» – «Динамо» 1:1

Голы: Амор, 89 – Юран, 62

Дальше был последний в истории розыгрыш Кубка европейских чемпионов. «Динамо» и «Барселона» попали в одну группу со «Спартой» и «Бенфикой».

И те две встречи с каталонцами киевлянам вряд ли хочется вспоминать. Это были два поражения суммарно со счетом 0:5. Христо Стоичков забил три мяча команды Йохана Кройфа: один в Украине и еще два – в Испании.

В итоге, «Динамо» заняло последнее место в группе, а «Барселона» – первое. В финале каталонцы обыграли «Сампдорию».

Кубок европейских чемпионов 1991/1992. Группа В

4 марта. «Динамо» – «Барселона» 0:2

Голы: Стоичков, 33, Салинас, 66

18 марта. «Барселона» – «Динамо» 3:0

Голы: Стоичков, 60, 81, Салинас, 88

Следующее противостояние было уже в Лиге чемпионов, в обновленном турнире. Это был первый раунд турнира, своеобразный отбор в групповой этап. Первая встреча состоялась в Киеве. И команда Михаила Фоменко победила со счетом 3:1, благодаря дублю Виктора Леоненка (насколько же другими тогда были времена, да?).

Однако в ответной встрече каталонцы все же взяли реванш. Сергей Ребров забил красивый мяч, а Леоненко сумел попасть только в штангу. 1:4 – Рональд Куман сделал ассист на третий гол и сам забил решающий мяч. Нидерландец в итоге стал лучшим бомбардиром турнира, в котором «Барса» дошла до финала.

Лига чемпионов 1993/1994. Первый раунд

15 сентября. «Динамо» – «Барселона» 3:1

Голы: Шкапенко, 5, Леоненко, 45 (пен), 56 – Куман, 28 (пен)

29 сентября. «Барселона» – «Динамо» 4:1

Голы: Лаудруп 9, Бакеро 17, 47, Куман, 67 – Ребров, 28

И вот самые приятные для киевлян воспоминания. Да, тот самый полуфинальный сезон. Группа с «Динамо», «Барселоной», ПСВ и «Ньюкаслом». Каталонцы выиграли только один матч и дважды уступили киевлянам Валерия Лобановского.

Максимов, Калитвинцев, дважды Ребров и трижды Шевченко. Его зет-трик на «Камп Ноу» помнят до сих пор. «Динамо» победила 3:0 дома и 4:0 на выезде. Сейчас сложно в это поверить. И хоть у каталонцев вновь проблемы, хоть их опять тренирует нидерландец (тогда это был Ван Гаал), хоть владельцы киевлян и активно сравнивают влияние Луческу на команду с влиянием Лобановского, но сложно поверить, что та история может повториться.

Лига чемпионов 1997/98. Группа С

22 октября. «Динамо» – «Барселона» 3:0

Голы: Ребров, 6, Максимов, 32, Калитвинцев, 65

5 ноября. «Барселона» – «Динамо» 0:4

Голы: Шевченко, 9, 32, 44 (пен), Ребров, 79

Первые встречи в XXI веке состоялись в сезоне 2009/10. Безумная группа: «Барселона», «Динамо», «Интер» и «Рубин».

На «Камп Ноу» каталонцы не пропустили – 2:0 с голами Месси и Педро. Матч в Киеве проходил в рамках последнего, шестого тура группового этапа. «Динамо» в случае победы с нужным счетом могло даже пробиться в плей-офф. Нужно было брать три очка.

Артем Милевский после ошибки Виктора Вальдеса забил уже на второй минуте встречи. Но Хави сравнял счет, а на 86-й минуте Месси ударом со штрафного вырвал для своей команды победу.

«Барселона» выиграла группу, а потом в полуфинале уступила «Интеру» Жозе Моуриньо. «Динамо» же заняло последнее, четвертое место в квартете и осталось без еврокубковой весны.

Лига чемпионов 2009/10. Группа F

29 сентября. «Барселона» – «Динамо» 2:0

Голы: Месси, 26, Педро, 76

9 декабря. «Динамо» – «Барселона» 1:2

Голы: Милевский, 2 – Хави, 33, Месси, 86

Последнее противостояние двух команд состоялось в прошлом сезоне. Первой матч проходил в Каталонии, и пострадавший из-за коронавируса киевский коллектив уступил. Но с боем. Тот случай, когда поражение было достойным. Хотя оно все равно остается поражением – 1:2.

А в Киеве «Барселона» после старта с трех побед выпустила откровенно второй состав. И он разгромил «Динамо» со счетом 0:4. Это была та еще безнадега.

Лига чемпионов 2020/21. Группа G

4 ноября. «Барселона» – «Динамо» 2:1

Голы: Месси, 5 (пен), Пике, 65 – Цыганков, 75

24 ноября. «Динамо» – «Барселона» 0:4

Голы: Дест, 52, Брейтуэйт, 57, 70 (пен), Гризманн, 90+2

Теперь посмотрим, насколько изменилась ситуация по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо» подходит к этому матчу в статусе действующего чемпиона, лидера УПЛ. «Барселона» в прошлом сезоне финишировала третьей в Испании, а сейчас идет и вовсе вне зоны еврокубков.