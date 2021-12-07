Хлопнуть дверью: прогноз на матч «Шахтер» – «Шериф»

Отсутствие турнирной интриги не помешает «горнякам» добыть уверенную победу

Прогноз

«Шахтер» потерял любые шансы на выход в евровесну, однако мотивации обыграть «Шериф» дома хоть отбавляй. Первое – престиж: не гоже такой команде, как «горняки» закончить групповой этап Лиги чемпионов без побед. Второе – жажда мести: громко сказано, однако, наверняка, «Шахтер» попытается доказать, что поражение в Тирасполе было лишь случайностью, но никак не соотношением силы команд. Третье – таблица коэффициентов UEFA: а вот здесь нужно потрудиться на благо всей футбольной Украины, ведь матч против «Шерифа» – последняя возможность зацепить хорошие очки в таблицу коэффициентов. Четвертое – призовые: за каждую победу в Лиге чемпионов клуб получает очень солидные призовые.

Помните, как в начале 10-х «Шахтер» был в одной группе с «Апоэлем», «Порту» и «Зенитом»? Так вот, тогда перед последним туром «горняки» также потеряли любые шансы на выход в плей-офф, но все равно прибили сенсационных киприотов 2:0. Полагаю, что сегодня мы увидим нечто подобное.

Прогноз на матч «Шахтер» – «Шериф»: победа «Шахтера» с форой -1. Довольно хороший коэффициент дают букмекеры на данный исход, который стоит заиграть. Де Дзерби уже пообещал, что на «Шериф» выйдет боевой состав, от которого мы ожидаем уверенной победы. Все-таки класс команд несопоставим и самое время «горнякам» это доказать.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 19 побед, 1 возврат, 24 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой