«Шахтер» продаст центрального защитника «Копенгагену»
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Сделка с «Шахтером» уже закрыта
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Давид Хочолава перейдет в «Копенгаген».
Клубы закрыли сделку по футболисту. Ожидается, что за игрока заплатят 2 миллиона евро.
На данный момент защитник отправился на медосмотр в «Копенгаген». В случае успешного обследования, грузин подпишет контракт с датчанами.
DONE DEAL— Lasha Kokiashvili (@LashaKoki14) July 5, 2021
Davit Khocholava from FC Shakhtar Donetsk (@FCShakhtar_eng) to F.C. Copenhagen (@FCKobenhavn) ‼️ pic.twitter.com/KxEx9DSFtj
Ранее сообщалось, что Хочолавой также интересовался «Генк».
За «Шахтер» 25-летний защитник отыграл четыре года.
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