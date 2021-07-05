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Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»

Сделка с «Шахтером» уже закрыта
Футбол Украинская Премьер-лига
17:05
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава перейдет в «Копенгаген».

Клубы закрыли сделку по футболисту. Ожидается, что за игрока заплатят 2 миллиона евро.

На данный момент защитник отправился на медосмотр в «Копенгаген». В случае успешного обследования, грузин подпишет контракт с датчанами.

Ранее сообщалось, что Хочолавой также интересовался «Генк».

За «Шахтер» 25-летний защитник отыграл четыре года.

Андрей Усмонов
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Теги

Копенгаген Шахтер Донецк Давид Хочолава

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