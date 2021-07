Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава перейдет в «Копенгаген».

Клубы закрыли сделку по футболисту. Ожидается, что за игрока заплатят 2 миллиона евро.

На данный момент защитник отправился на медосмотр в «Копенгаген». В случае успешного обследования, грузин подпишет контракт с датчанами.

DONE DEAL



Davit Khocholava from FC Shakhtar Donetsk (@FCShakhtar_eng) to F.C. Copenhagen (@FCKobenhavn) ‼️ pic.twitter.com/KxEx9DSFtj