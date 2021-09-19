Холанд – машина. У форварда «Боруссии» уже 68 голов в 67-ми матчах за клуб
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил 68 мячей в 67-ми матчах с момента прихода в немецкий клуб. Об этом сообщает Opta.
В поединке 5-го тура чемпионата Германии Холанд отличился дублем в воротах «Униона».
Бундеслига, 5-й тур
«Боруссия» (Д) – «Унион» 4:2
Голы: Геррейро, 10, Холанд, 24, 83, Фридрих, 50, автогол – Крузе, 57, пен, Фогльзаммер, 81
«Боруссия» (Д): Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 89), Аканджи, Геррейру, Витцель, Дауд (Азар, 84), Беллингем, Ройс (Мукоко, 89), Мален (Вольф, 73), Холанд.
«Унион»: Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль (Эндо, 77), Гиссельманн, Хедира (Харагути, 71), Озтуналы (Тойхерт, 55), Премель, Крузе (Фогльзаммер, 77), Авонийи (Беренс, 55).
Предупреждения: Фридрих (15), Хуммельс (50), Гиссельманн (50), Витцель (57), Рюэрсон (90)
Комментарии 0