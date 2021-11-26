Холанд почти определился с местом продолжение карьеры. Норвежец совсем не удивил

Контракт 21-летнего игрока с Боруссией рассчитан до лета 2024 года









Эрлинг Холанд / Фото - eurosport

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегиипока окончательно не решил по поводу своего будущего, однако уже многое предпринял. Об этом сообщаетПредпочтительным вариантом для продолжения карьеры для 21-летнего футболиста будет, если он покинет дортмундский коллектив летом 2022 года и пополнит ряды мадридского «Реала».Холанд защищает цвета «шмелей» с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл за немецкую команду 10 матчей во всех турнирах, где забил 13 мячей и сделал 4 ассиста.Соглашение Эрлинга с «Боруссией» рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость звездного норвежца составляет €150 миллионов.Ранее сообщалось, что президент «Реала»