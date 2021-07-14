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«Хотя бы не с российскими солдатами». Яремчук и Миколенко сфотографировались с Бастой и взорвали соцсети

Украинские болельщики негодуют
Футбол Сборная Украины
17:31
«Хотя бы не с российскими солдатами». Яремчук и Миколенко сфотографировались с Бастой и взорвали соцсети Тема дня
Роман Яремчук и Виталий Миколенко вместе с репером Бастой / Фото - instagram.com/mikola_16

Футболисты сборной Украины – нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко – за последний день взорвали украинские соцсети. После завершения Евро-2020, где вместе со сборной Украины они дошли до четвертьфинала, игроки отправились на отдых в Турцию, где встретили российского репера Басту, который отметился выступлениями в аннексированном Крыму, а также участием в пропагандистских мероприятиях.

Совместное фото у себя в Instagram опубликовал Миколенко. Оно сразу же вызвало шквал критики у украинских болельщиков и пользователей соцсетей.

Одним из первых на фото отреагировал активист Сергей Стерненко:

«Стыдно за таких футболистов сборной.

Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко «Бастой», который отметился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях на поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме.

Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала россия и постоянно убивает украинцев? Ну спасибо, что хотя бы с российскими солдатами пока не фотографируются».

Другие пользователи соцсетей поддержали Стерненко.

«Как по мне, тот факт, что эти два «сборника» и васяПупкин сделали совместное фото, это лишь маленькая часть той глобальной проблемы, которую мы имеем. Более ужасным фактом является то, что их поведение является вполне приемлемым для большинства общества и оно это воспринимает как норму ... на 7 году войны...»

«Блин, это для них болельщики рвали стадионы песнями? Интересно, вспомнят об этом через 2 года, когда начнется очередное переживание за «наших» на ЧМ».

«Яремчук реально разбил мое сердце. Смотрел и болел ради него, думая, что он там самый порядочный и вменяемый среди этого малоросского моногарема».

«Какой позор! А мы еще болели за сборную Украины (((

Ватники и путин для них оказывается НЕ *уйло».

«Вперед сборная Украины! Шведов победили! Уррррррааааа !!!

А если без сарказма, то Яремчук даже из Львова, но это неизлечимо».

«Роман Яремчук и Виталий Миколенко на полном серьезе ПОДДЕРЖИВАЮТ оккупации Крыма россией ??? Или как еще объяснить их цемки-бомки Инста фото с такими как Баста, которые регулярно посещают Крым?

Зашквар, который не простишь, в отличие от проигрыша 4:0 сборной Англии, на который закрыли глаза».

«Яремчук подписан в инсте на бас*у, нас*ального и рашн видео… Я уже молчу, что этот человек играет за сборную Украины».

«Яремчук, ты же из Львова. Какой на**р Баста?»

Настоящее имя Басты – Василий Николаевич Вакуленко. После оккупации Крыма Россией незаконно посещал полуостров и выступал там с концертами, при этом не признавая, что нарушал законы Украины.

В 2017 году Баста был одним из тех, кто выбирал лучшую песню о Крымском мосте, незаконно сооруженный РФ. В сентябре 2017-го года СБУ запретила Басте посещать Украину сроком на три года из-за незаконного пересечения границы. После истечения запрета в мае 2021-го года Баста приехал в Киев, во время его концерта произошли стычки его охраны с активистами.

Также Баста внесен в базу «Миротворец».

Александр Черненко
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Теги

Виталий Миколенко Роман Яремчук

Комментарии 2

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14 июля 2021г. 19:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
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14 июля 2021г. 19:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить

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