«Хотя бы не с российскими солдатами». Яремчук и Миколенко сфотографировались с Бастой и взорвали соцсети

Украинские болельщики негодуют

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Роман Яремчук и Виталий Миколенко вместе с репером Бастой / Фото - instagram.com/mikola_16

Футболисты сборной Украины – нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко – за последний день взорвали украинские соцсети. После завершения Евро-2020, где вместе со сборной Украины они дошли до четвертьфинала, игроки отправились на отдых в Турцию, где встретили российского репера Басту, который отметился выступлениями в аннексированном Крыму, а также участием в пропагандистских мероприятиях.

Совместное фото у себя в Instagram опубликовал Миколенко. Оно сразу же вызвало шквал критики у украинских болельщиков и пользователей соцсетей.

Одним из первых на фото отреагировал активист Сергей Стерненко:

«Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко «Бастой», который отметился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях на поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала россия и постоянно убивает украинцев? Ну спасибо, что хотя бы с российскими солдатами пока не фотографируются».

Соромно за таких футболістів збірної



Миколенко та Яремчук виклали фото із Вакуленком "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю у пропагандистських заходах на підтримку його окупації та нападом його охорони в Києві за питання українця про Крим. pic.twitter.com/T82GIaZFB2 — Serhii Sternenko (@sternenko) July 14, 2021

Другие пользователи соцсетей поддержали Стерненко.

«Как по мне, тот факт, что эти два «сборника» и васяПупкин сделали совместное фото, это лишь маленькая часть той глобальной проблемы, которую мы имеем. Более ужасным фактом является то, что их поведение является вполне приемлемым для большинства общества и оно это воспринимает как норму ... на 7 году войны...»

Як на мене, той факт що ці два "збірника" і васяПупкін зробили спільне фото, це лише маленька частина тієї глобальної проблеми яку ми маємо. Більш жахливим фактом є те, що їх поведінка є цілком прийнятною для більшості суспільства і воно це сприймає як норму...на 7 році війни... — Stanisław Wysocki (@stanis_wysocki) July 14, 2021

«Блин, это для них болельщики рвали стадионы песнями? Интересно, вспомнят об этом через 2 года, когда начнется очередное переживание за «наших» на ЧМ».

Блін, це для них вболівальники рвали стадіони піснями?? Цікаво, чи згадають про це через 2 роки, коли почнеться чергове вболівання за "наших" на ЧС — Canis VV Lupus (@Canis_VV_Lupus) July 14, 2021

«Яремчук реально разбил мое сердце. Смотрел и болел ради него, думая, что он там самый порядочный и вменяемый среди этого малоросского моногарема».

Яремчук реально розбив моє серце.Дивився і вболівав за ради нього,бо думав,що він там самий порядний і вміняємий серед цього малороского моногарему — Розбійник який плохо чує (@KVQuarantine) July 14, 2021

«Какой позор! А мы еще болели за сборную Украины ((( Ватники и путин для них оказывается НЕ *уйло».

Какой позор!

А мы еще болели за сборную Украины(((

Ватники и путин для них оказывается не *уйло



"Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук выложили фото с российским рэпером Вакуленком-«Бастой"



Футболисты сборной Украины -поклонники Басты https://t.co/jvMrVILlx6 pic.twitter.com/9vtSZYWDhX — jackdorseydonotbanme (@jackdorseydono1) July 14, 2021

«Вперед сборная Украины! Шведов победили! Уррррррааааа !!! А если без сарказма, то Яремчук даже из Львова, но это неизлечимо».

Вперед збірна України! Шведів перемогли! Уррррррааааа!!!



А якщо без сарказму, то Яремчук навіть зі Львова, але це невиліковно. pic.twitter.com/17iDtwhl0Q — Ти квітка, і тому я (@Zooomer90s) July 13, 2021

«Роман Яремчук и Виталий Миколенко на полном серьезе ПОДДЕРЖИВАЮТ оккупации Крыма россией ??? Или как еще объяснить их цемки-бомки Инста фото с такими как Баста, которые регулярно посещают Крым? Зашквар, который не простишь, в отличие от проигрыша 4:0 сборной Англии, на который закрыли глаза».

Роман Яремчук і Віталій Миколенко на повному серйозі ПІДТРИМУЮТЬ ОКУПАЦІЮ Криму росією??? Чи як ще пояснити їхні цьомки-бомки інста фото із такими як Баста, які регулярно відвідують Крим?



Зашквар, який не пробачиш,на відміну від програшу 4:0 збірній Англії, на який закрили очі pic.twitter.com/lbNPzpw4ll — Марія Мадзігон (@MaryMadzigon) July 14, 2021

«Яремчук подписан в инсте на бас*у, нас*ального и рашн видео… Я уже молчу, что этот человек играет за сборную Украины».

Яремчук підписаний в інсті

на басу, насального і рашн відео… я вже мовчу, шо ця людина грає за збірну України — Махер (@NazarKapustyak) July 13, 2021

«Яремчук, ты же из Львова. Какой на**р Баста?»

Яремчук ти ж зі Львова

Який нахєр баста?? https://t.co/J2xSejMUBh — Anastasia Bakulina (@nastyabakulina_) July 14, 2021

Настоящее имя Басты – Василий Николаевич Вакуленко. После оккупации Крыма Россией незаконно посещал полуостров и выступал там с концертами, при этом не признавая, что нарушал законы Украины.

В 2017 году Баста был одним из тех, кто выбирал лучшую песню о Крымском мосте, незаконно сооруженный РФ. В сентябре 2017-го года СБУ запретила Басте посещать Украину сроком на три года из-за незаконного пересечения границы. После истечения запрета в мае 2021-го года Баста приехал в Киев, во время его концерта произошли стычки его охраны с активистами.

Также Баста внесен в базу «Миротворец».