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Климчук: «Весь «Рух» очень хорошо сыграл, поэтому лучшие сегодня все»

Команда обыграла «Мариуполь»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 октября 09:50
Климчук: «Весь «Рух» очень хорошо сыграл, поэтому лучшие сегодня все»
Фото: ФК Рух

Полузащитник «Руха» Юрий Климчук прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:0).

Никто не будет спорить, что сегодня ты MVP этого матча. Как сам для себя оценишь поединок?

«Во-первых —команда очень хорошо сыграла, поэтому лучшие сегодня все».

Был удивлен, что рядом с тобой никто не бежал, когда ты забивал 2-й гол? Почему решился бить, а не отдавать? Там параллельно партнер бежал.

«В таких моментах ты оцениваешь ситуации. Я увидел, что вратарь перекрывал центр, поэтому пробил в ближний угол».

Команда очень долго ехала сюда. Не зря?

«Дорога была очень долгой — 1200 километров. Было тяжко, но мы справились с этим».

Таллес вышел в старте, добил мяч в ворота после твоего удара. Поздравил как-то?

«Таллес очень хорошо влился в наш коллектив. Могу только его похвалить».

«Рух» выиграл впервые за три матча.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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