Кучук: «В матче с «Мариуполем» выделил бы всю команду»
Климчук: «Весь «Рух» очень хорошо сыграл, поэтому лучшие сегодня все»
Команда обыграла «Мариуполь»
2 октября 09:50
Фото: ФК Рух
Полузащитник «Руха» Юрий Климчук прокомментировал победу над «Мариуполем» (2:0).
Никто не будет спорить, что сегодня ты MVP этого матча. Как сам для себя оценишь поединок?
«Во-первых —команда очень хорошо сыграла, поэтому лучшие сегодня все».
Был удивлен, что рядом с тобой никто не бежал, когда ты забивал 2-й гол? Почему решился бить, а не отдавать? Там параллельно партнер бежал.
«В таких моментах ты оцениваешь ситуации. Я увидел, что вратарь перекрывал центр, поэтому пробил в ближний угол».
Команда очень долго ехала сюда. Не зря?
«Дорога была очень долгой — 1200 километров. Было тяжко, но мы справились с этим».
Таллес вышел в старте, добил мяч в ворота после твоего удара. Поздравил как-то?
«Таллес очень хорошо влился в наш коллектив. Могу только его похвалить».
«Рух» выиграл впервые за три матча.
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