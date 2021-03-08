Клопп: «В этом сезоне мы так и не смогли набрать форму. Было бы шедевром узнать, как это исправить»
Клопп: «Ливерпулю» Лига чемпионов пойдет на пользу, надеюсь. Пройдем «Лейпциг» – можем стать увереннее»
Наставник мерсисайдцев – о нынешнем состоянии команды
Юрген Клопп / Фото - the42
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал нынешнее состояние своих подопечных.
Цитирует немецкого специалиста liverpoolecho.co.uk.
«Через пару дней у нас очередная игра, слава богу. Это будет другой турнир, где мы в хорошем положении. Надеюсь, это пойдет на пользу нам. Если получится пройти отлично играющий «Лейпциг», мы можем получить заряд уверенности».
«Затем последует пауза на несколько недель. Некоторые отправятся в сборные, некоторые останутся. Мы используем это время для тренировок. Тогда мы сможем все изменить – потому что перемены нам нужны».
Накануне «Ливерпуль» побил антирекорд матчей на «Энфилде», уступив в шестом домашнем поединке подряд.
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