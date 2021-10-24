Клопп назвал самого недооцененного игрока «Ливерпуля»

Юрген Клопп / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал самого недооцененного игрока своей команды. Слова специалиста приводит Daily Mail.

А еще Фирмино умеет забивать. Мы очень радуемся, когда он время от времени себя вознаграждает, например, хет-триком в матче с «Уотфордом». Все любят, когда Бобби забивает, потому что, кажется, его недостаточно хвалят за те усилия, что он прилагает.

Это просто чудесный игрок, работать с ним – настоящая радость. Нельзя сказать, что без него наш стиль игры невозможен, но мы пришли к такому футболу, потому что Бобби мог выполнять эту роль. Он очень повлиял на все, что мы делали.

Все любят Бобби. Как его не любить? Это очень позитивный и, по крайней мере со мной, спокойный человек. Даже если бы он не был прекрасным человеком, полузащитники все равно любили бы его, потому что он делает всю работу за них.

Конечно, Мо Салах и Садьо Мане любят его, потому что он отдает им очень тонкие пасы. Фирмино прессингует, расставляет ловушки для соперника. Наша оборона обожает его. Бобби и Алиссон – лучшие друзья».