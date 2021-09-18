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Клопп: «Вклад Вийера в «Кристал Пэлас» просто громадный»
«Ливерпуль» сыграет с «орлами» в 5-м туре АПЛ
08:17
Юрген Клопп / Фото: Eurosport
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о тренере «Кристал Пэлас» Патрике Вийера. Слова немецкого специалиста приводит ВВС.
«Вклад Виейра в «Кристал Пэлас»? Громадный! Теперь это настоящая футбольная команда, и Виейра имеет очень чёткое представление о том, что он хочет внедрить».
Отметим, в 5-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», матч начнется сегодня, в 17:00.
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