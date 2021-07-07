Нуриев сыграл первый матч за «Колос»
«Колос» объявил о подписании Нуриева и еще двух игроков
Также к ковалевцам присоединился еще один экс-футболист «Миная» и белорусский защитник
Фото - ФК Колос
Пресс-служба «Колоса» объявила о подписании сразу трех футболистов. Так, к команде присоединились нападающий Анатолий Нуриев, а также защитники Тарас Сакив и Александр Павловец.
Последним клубом двух первых исполнителей был «Минай». Белорусский центрбек же выступал в минувшем сезоне за «Ростов».
Пока информация о длительности контрактов не разглашается. Известно, что Сакив будет выступать под 4-м номером, Павловец – под 22-м, Нуриев – под 11-м.
Напомним, ранее форвард сменил украинское гражданство на азербайджанское и дебютировал за местную сборную.
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