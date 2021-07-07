«Колос» объявил о подписании Нуриева и еще двух игроков

Также к ковалевцам присоединился еще один экс-футболист «Миная» и белорусский защитник

Фото - ФК Колос

Пресс-служба «Колоса» объявила о подписании сразу трех футболистов. Так, к команде присоединились нападающий Анатолий Нуриев, а также защитники Тарас Сакив и Александр Павловец.

Последним клубом двух первых исполнителей был «Минай». Белорусский центрбек же выступал в минувшем сезоне за «Ростов».

Пока информация о длительности контрактов не разглашается. Известно, что Сакив будет выступать под 4-м номером, Павловец – под 22-м, Нуриев – под 11-м.

Напомним, ранее форвард сменил украинское гражданство на азербайджанское и дебютировал за местную сборную.