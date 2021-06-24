Новичок «Шахтера»: «Имел предложения из АПЛ и Серии А, но выбрал донецкий клуб»
Коноплянка до сих пор тренируется индивидуально
Вингер «Шахтер» пропустил остаток прошлого сезона и Евро-2020
Евгений Коноплянка / Фото: Twitter
Вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка до сих пор тренируется индивидуально, сообщает пресс-служба «горняков».
По информации источника, Коноплянка пока только выполняет пробежки.
Коноплянка травмировался в марте 2021-го года, пропустил из-за травмы остаток сезона и пропускает Евро-2020.
Напомним, сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, в 1/8 финала турнира команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией.
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