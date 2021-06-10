Игроки «Реала» были против назначения Конте
Конте: «Деньги – не главное для меня. Я готов остаться дома»
Специалист заявил, что может прожить и без работы
Антонио Конте / Фото: Twitter
Бывший наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что готов остаться без работы, если его не заинтересует проект какой-либо команды, которая предлагает ему должность главного тренера. Его слова приводит ВВС.
«Деньги – не главное для меня. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не привлекают. Я люблю сложные задачи, но если в клубе есть что-то, что меня не убеждает, я предпочитаю сказать: нет, спасибо»
Напомним, в минувшем сезоне Конте возглавлял миланский «Интер», с которым выиграл чемпионат Италии.
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