Конте: «Мы сделали большой шаг вперед. В прежние годы отставание «Интера» от «Ювентуса» составляло 15 очков»
Конте: «Интер» исключил «Аталанту» из борьбы за чемпионство в Серии А»
Наставник миланского клуба серьезно настроен на победу в чемпионате Италии
Антонио Конте / Фото - eurosport
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Аталантой» (1:0) в 26-м туре Серии А.
Цитирует Конте Football Italia.
«Мы вернулись к преимуществу в 6 очков, хотя знали результаты предыдущих игр и ощущали на себе давление. Плюс, мы играли против «Аталанты», которая умеет обирать очки у больших команд. Можно сказать, что мы исключили «Аталанту» из борьбы за чемпионство, поскольку они теперь отстают на 13 очков. Да, мы забили, но упустили несколько шикарных моментов. Мы должны были распорядиться ими бережнее. Было много тактической борьбы, но «Аталанта» играла чуть менее агрессивно и боялась нас. Скудетто у «Интера» в кармане? У меня в кармане только 40 евро. Сдачу на заправке дали. Нам нужно двигаться вперед. Перезарядить батарейки и снова быть готовыми к продолжению борьбы».
Напомним, после этой победы «Интер» сохранил отрыв от «Милана» в 6 очков. «Аталанта» опустилась на 5-е место.
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