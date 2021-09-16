Конте ожидает триумфального возвращения в АПЛ

Итальянец присматривается к месту у руля МЮ

Антонио Конте с трофеем АПЛ / Фото: ФК Челси

Итальянец Антонио Конте не прочь продолжить тренерскую работу в АПЛ, сообщает The Sun.



По информации источника, триумфатор Серии А сезона-2020/21 внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и ожидает сенсационного возвращения в чемпионат Англии.

Напомним, что с «Челси» Конте выиграл АПЛ в 2017-м году.