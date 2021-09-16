Роналду мощно вернулся в Манчестер и сразу оформил дубль. Еще есть сомнения в том, что его трансфер – правильный ход?
Конте ожидает триумфального возвращения в АПЛ
Итальянец присматривается к месту у руля МЮ
16 сентября 20:38
Антонио Конте с трофеем АПЛ / Фото: ФК Челси
Итальянец Антонио Конте не прочь продолжить тренерскую работу в АПЛ, сообщает The Sun.
По информации источника, триумфатор Серии А сезона-2020/21 внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и ожидает сенсационного возвращения в чемпионат Англии.
Напомним, что с «Челси» Конте выиграл АПЛ в 2017-м году.
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