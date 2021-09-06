«Король футбола» Пеле был госпитализирован

Легендарный игрок находится в бразильской больнице

Пеле / фото - Eurosport

31 августа легендарный бразильский экс-футболист Пеле был госпитализирован.

Трехкратный победитель чемпионата мира до сих пор находится в больнице Сан-Паулу, но причина его госпитализации пока что неизвестна.

СМИ сообщают, что в ближайшее время руководство больницы опубликует информацию о состоянии здоровья великого футболиста.

Сам Пеле написал пост в Instagram, где заверил что проходит плановое лечение, которое долго откладывалось из-за пандемии коронавируса. Также игрок опроверг информацию, что попал в больницу из-за того, что упал в обморок.

Напомним, этой весной Пеле вакцинировался от COVID-19.