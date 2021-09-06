Пеле: «Мбаппе может стать моим приемником»
«Король футбола» Пеле был госпитализирован
Легендарный игрок находится в бразильской больнице
Пеле / фото - Eurosport
31 августа легендарный бразильский экс-футболист Пеле был госпитализирован.
Трехкратный победитель чемпионата мира до сих пор находится в больнице Сан-Паулу, но причина его госпитализации пока что неизвестна.
СМИ сообщают, что в ближайшее время руководство больницы опубликует информацию о состоянии здоровья великого футболиста.
Сам Пеле написал пост в Instagram, где заверил что проходит плановое лечение, которое долго откладывалось из-за пандемии коронавируса. Также игрок опроверг информацию, что попал в больницу из-за того, что упал в обморок.
Напомним, этой весной Пеле вакцинировался от COVID-19.
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