Костышин – о ничьей с «Ингульцом»: «Не нужно все спихивать на пенальти. Нужно с игры забивать»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Ингульцом» (0:0) и незабитый пенальти в матче.

Мне кажется, моя команда была психологически где-то пустой, потому что то, что происходит на протяжении недели... И сегодня произошло в конце матча – это удар по нашей команде. Нужно его уметь держать. Надеюсь, выдержим его.

Эмоций нашей команде не хватало. А у нас нет такого запаса мастерства, чтобы мы могли на нем выиграть у такой команды, как «Ингулец», которая славится своими бойцовскими качествами.

Мы могли победить, но снова в конце матча не забиваем пенальти. Тяжелая неделя для игроков и тренеров. Наверное, после этой недели будем меньше жить.

Я всегда могу хаять судей, защищать команду, но я не видел повтор эпизода с пенальти. Если не было 11-метрового, скажу, что его не было».