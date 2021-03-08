Костышин – о ничьей с «Ингульцом»: «Не нужно все спихивать на пенальти. Нужно с игры забивать»
Тренер разочарован потерей очков
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Ингульцом» (0:0) и незабитый пенальти в матче.
«Мы владели преимуществом, территорией, но моментов создавали мало. Чтобы побеждать, нужно больше конструктива в атаке. Мне это не понравилось.
Мне кажется, моя команда была психологически где-то пустой, потому что то, что происходит на протяжении недели... И сегодня произошло в конце матча – это удар по нашей команде. Нужно его уметь держать. Надеюсь, выдержим его.
Эмоций нашей команде не хватало. А у нас нет такого запаса мастерства, чтобы мы могли на нем выиграть у такой команды, как «Ингулец», которая славится своими бойцовскими качествами.
Мы могли победить, но снова в конце матча не забиваем пенальти. Тяжелая неделя для игроков и тренеров. Наверное, после этой недели будем меньше жить.
Я всегда могу хаять судей, защищать команду, но я не видел повтор эпизода с пенальти. Если не было 11-метрового, скажу, что его не было».
А что с пенальти? От главного пенальтиста вы избавились, а ребята что-то не справляются.
«Эти вопросы ставят уже на протяжении месяца. Как вам еще сказать? Эта тема закрыта. Даже если не забьем еще 10 пенальти – эта тема закрыта. Будут бить остальные. Не нужно все спихивать на пенальти. Нужно с игры забивать. А 11-метровый такое – не забил, так не забил.
Нужно создавать 10 моментов. А так у нас 0 моментов и забить с пенальти».
«Колос» не может выиграть третий матч подряд.
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