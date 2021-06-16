Красивый удар Миранчука помог России одолеть Финляндию

Команда Черчесова добыла первую победу на Евро-2020

Фото: UEFA

Во 2-м туре Евро-2020 Финляндия играла с Россией в Санкт-Петербурге.

Финны забили уже на 3-й минуте матча, но арбитр отменил гол из-за офсайда. В целом же в 1-м тайме россияне больше владели инициативой и контролировали мяч, а финны выбегали в острые контратаки.

Тем не менее, в концовке 1-го тайма забил именно россияне – Головин красивым ударом переиграл Градецки.

Лучшие моменты первого тайма:

В начале второго тайма Финляндия стала более активно играть на атаку, но неплохие моменты команды Канервы не трансформировались в голы.

Финляндия так и не сумела сравнять счет, а Россия добыла первую победу на Евро-2020. Теперь у команд по 3 очка после 2-х туров на Евро.

Евро-2020, 2-й тур

Финляндия – Россия 0:1

Гол: Головин, 45+2

Финляндия: Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Райтала (Сойри, 75), Шюллер (Кауко, 67), Камара, Луд, Тойвио (Йенсен, 84), Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 26), Кузяев, Зобнин, Баринов, Головин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара (22), Баринов (27), Оздоев (34).