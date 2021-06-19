«Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова»

Криворожский клуб усилился уже пятым новичком

Никита Татарков / Фото - Footboom

Защитник Никита Татарков подписал контракт с «Кривбассом». Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Последней командой футболиста был армянский «Пюник». В его составе оборонец провел лишь полгода. Ранее он также защищал цвета «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова».

Татарков – пятое подписание новичка Первой лиги. Ранее к команде присоединились защитники Иван Зотько и Андрей Мостовой, а также – хавбеки Артем Гордиенко и Артем Щедрый.

Ранее сообщалось, что вратарь «Днепра-1» может оказаться в «Кривбассе».