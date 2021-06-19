Вратарь «Днепра-1» может оказаться в «Кривбасе»
«Кривбасс» подписал экс-защитника «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова»
Криворожский клуб усилился уже пятым новичком
17:37
Никита Татарков / Фото - Footboom
Защитник Никита Татарков подписал контракт с «Кривбассом». Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Последней командой футболиста был армянский «Пюник». В его составе оборонец провел лишь полгода. Ранее он также защищал цвета «Черноморца», «Ворсклы» и «Львова».
Татарков – пятое подписание новичка Первой лиги. Ранее к команде присоединились защитники Иван Зотько и Андрей Мостовой, а также – хавбеки Артем Гордиенко и Артем Щедрый.
Ранее сообщалось, что вратарь «Днепра-1» может оказаться в «Кривбассе».
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