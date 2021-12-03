Кривенцов объяснил серию «Металлиста 1925» из пяти поражений подряд
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в преддверии матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» рассказал о причинах неутешительной серии в пять поражений подряд. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Мы работаем так же само. Команда очень хочет исправить ситуацию, все ребята стараются выйти и в двух матчах, которые остались продемонстрировать хорошее качество футбола и достичь победы.
Мы настраиваемся на все матчи. Я вижу, что у ребят горят глаза. Просто многое не удается. Но не удается по другим причинам. Мы потеряли шестерых игроков основного состава. А все же эти футболисты определяли нашу игру. А когда у команды нет сыгранности, когда вливаются новые футболисты, еще не понимающие требований, то, конечно, все нарушается.
Если помните, мы демонстрировали очень интересную игру, которая нравилась болельщикам и добилась хороших результатов. Сейчас, опять же, из-за большого количества травмированных игроков нам приходится тяжело.
Евгений Ткачук сыграл за юношескую команду тайм. На этот момент Дмитрий Крыськив плохо себя чувствует, поэтому я его заменил в перерыве игры против «Руха». Батюшин тоже не тренируется еще в общей группе. Посмотрим. Но нужно выходить из этой ситуации. Ребята понимают.
Я считаю, что «Колос» изменился. В последних трех матчах они показывают хорошее качество футбола. Команда пытается играть в футбол. Команда начала ценить мяч. Многие элементы, я вижу, отрабатываются на тренировках. Как выход из защиты, высокий прессинг. То есть, все это команда делает. Тем интереснее будет.
Отметим, что «Металлист 1925» опустился на девятую строчку в турнирной таблице. Лишь на очко отстает «Колос».
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