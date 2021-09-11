Кривенцов: «Знаю, как Луческу тренирует свои команды, но футбол не стоит на месте»

«Динамо» пока идет без поражений в УПЛ

Валерий Кривенцов / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 7 тура УПЛ против киевского «Динамо».

Как прошла подготовка к игре с «Динамо»? Как настроены вы и команда?

«Я и команда - мы все одно целое. Настроены на эту игру. У нас была большая пауза, мы ее заполнили контрольной игрой с «Ворсклой». Тренировались иногда в двухразовом режиме. Смоделировали несколько игровых ситуаций, как противодействовать «Динамо».

«Динамо» – лидер, вы – человек, который много лет был в «Шахтере», к тому же работали с Луческу. Является ли эта игра для вас особенной?

«По названным причинам - нет. Но то, что для нас хорошая проверка - сыграть с чемпионом страны. Это, конечно, мотивирует и подталкивает, чтобы мы показали достойную игру на фоне такого соперника».

Подготовка к этой игре для вас немного легче, потому что вы знаете как тренирует свои команды Мирча Луческу?

«Знаю. Безусловно. Но ведь люди меняются со временем. Футбол не стоит на месте. Все учесть невозможно, однако мы попробуем».

Команды сойдутся между собой уже сегодня, 11 сентября в 17:00. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция встречи.

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