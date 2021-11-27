Кривцов: «Динамо» не слабее, но и не сильнее чем в прошлом сезоне»

Защитник – о противостоянии с киевлянами

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнением о противостоянии с «Динамо» в последних двух сезонах.

В новом сезоне горняки уже имели возможность проверить «Динамо» в личных встречах. По вашему мнению, киевская команда сильнее, чем в прошлом году, слабее, остается ли на том же уровне?

«Я считаю, не сильнее и не слабее».

Вы не один сезон отыграли под руководством Луческу. Сейчас, когда он возглавляет «Динамо», общаетесь?

«Сколько раз мы уже играли, но никак не удается столкнуться лицом к лицу. Специально ждать его, чтобы поздороваться – я не жду».

Сергей Сидорчук, капитан «Динамо», – ваш кум. Как это действовать в самой ярой дуэли украинского футбола против своего родственника?

«Есть такая поговорка: «На поле друзей не бывает». И он это понимает, и я понимаю это. В обычной жизни, в быту мы – кумовья, лучшие друзья и бывшие одноклассники. Тему матчей между «Динамо» и «Шахтером» никогда не затрагиваем. Но выходим на поле – он бьется за «Динамо», а я за «Шахтер». Отдаем все силы ради своей команды. Конечно, ни с моей, ни с его стороны никогда не будет грязных подкатов, драк или стычек. Мы – воспитанные люди. Но побеждает только один – тот, кто сильнее».

«Шахтер» и «Динамо» лидируют в чемпионате Украины.