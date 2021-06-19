Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»

Защитник заявил, что все виноваты в тяжелых моментах

Сергей Кривцов / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о том, как команда разбирает ошибки. Слова центрбека приводит пресс-служба УАФ.

«Оборона команды – это не только линия защитников. Пропускает вся команда, как и забивает.

Нельзя винить только защитников в этих 4 пропущенных голах.

У нас были тактические занятия, мы разбирали ошибки – это касается всех игроков. Нельзя делать козла отпущения из-за кого-то одного.

Мы вместе и в радости, и в горе. Это командный вид спорта. Нельзя никого обвинять или выделять индивидуально».



Украина сыграет с Австрией 21-го июня.

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