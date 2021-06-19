Кривцов: «Сейчас Ярмоленко – по-настоящему лидер нашей команды»
Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»
Защитник заявил, что все виноваты в тяжелых моментах
Сергей Кривцов / Фото: Twitter
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о том, как команда разбирает ошибки. Слова центрбека приводит пресс-служба УАФ.
«Оборона команды – это не только линия защитников. Пропускает вся команда, как и забивает.
Нельзя винить только защитников в этих 4 пропущенных голах.
У нас были тактические занятия, мы разбирали ошибки – это касается всех игроков. Нельзя делать козла отпущения из-за кого-то одного.
Мы вместе и в радости, и в горе. Это командный вид спорта. Нельзя никого обвинять или выделять индивидуально».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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