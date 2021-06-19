Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»

Защитник заявил, что все виноваты в тяжелых моментах
Футбол Евро-2020
14:50
Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»
Сергей Кривцов / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о том, как команда разбирает ошибки. Слова центрбека приводит пресс-служба УАФ.

«Оборона команды – это не только линия защитников. Пропускает вся команда, как и забивает.

Нельзя винить только защитников в этих 4 пропущенных голах.

У нас были тактические занятия, мы разбирали ошибки – это касается всех игроков. Нельзя делать козла отпущения из-за кого-то одного.

Мы вместе и в радости, и в горе. Это командный вид спорта. Нельзя никого обвинять или выделять индивидуально».


Украина сыграет с Австрией 21-го июня.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Кривцов сборная Австрии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Футбол Евро-2020
14:42
Бущан: «Сборная Украины пока не сделала ничего такого, чтобы нами могли гордиться»
Бущан: «Сборная Украины пока не сделала ничего такого, чтобы нами могли гордиться»
Футбол Евро-2020
13:18
Буряк: «Сборную Украины с Австрией ждет очень сложный матч»
Буряк: «Сборную Украины с Австрией ждет очень сложный матч»
Футбол Евро-2020
12:54
Кривцов: «Сейчас Ярмоленко – по-настоящему лидер нашей команды»
Кривцов: «Сейчас Ярмоленко – по-настоящему лидер нашей команды»
Футбол Сборная Украины
11:55
Вирт: «Матч Украина – Австрия будет осторожным, с небольшим количеством моментов»
Вирт: «Матч Украина – Австрия будет осторожным, с небольшим количеством моментов»
Футбол Евро-2020
11:53
Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»
Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»
Футбол Сборная Украины
18 июня 17:41

Новости: Футбол

Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
В Европе
14:57
Голкипер сборной Португалии продолжит карьеру в «Роме»
Голкипер сборной Португалии продолжит карьеру в «Роме»
Серия А (Италия)
14:53
Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»
Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»
Евро-2020
14:50
Гризманн выйдет в старте на матч с Венгрией
Гризманн выйдет в старте на матч с Венгрией
Евро-2020
14:50
Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Евро-2020
14:42
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Евро-2020
14:40
Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Сборная Украины
14:38
Прям нарасхват. «Бавария» заинтересована в услугах защитника сборной Нидерландов
Прям нарасхват. «Бавария» заинтересована в услугах защитника сборной Нидерландов
Бундеслига (Германия)
14:30
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Сборная Украины
14:27
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 08:13
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00