Крутая поддержка сборной Украины. Все работники посольства Канады пришли в новой форме «сине-желтых»

Экипировка команды Шевченко вызвала всеобщий резонанс

Фото: Twitter посольства Канады в Украине

Все работники посольства Канады в Украине пришли на работу в новой форме сборной Украины, о чем сообщил официальный Twitter посольства.

Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!



New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов. Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.