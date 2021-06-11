Маркевич назвал игроков сборной Украины, от которых он ждет прорыва на Евро-2020
Крутая поддержка сборной Украины. Все работники посольства Канады пришли в новой форме «сине-желтых»
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Фото: Twitter посольства Канады в Украине
Все работники посольства Канады в Украине пришли на работу в новой форме сборной Украины, о чем сообщил официальный Twitter посольства.
Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021
New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP
Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов. Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в Амстердаме.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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