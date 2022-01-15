Кто в Лигу чемпионов? Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Арсенал»

Снова комбинируем ставку

Поговорим о северо-лондонском дерби – «Тоттенхэм» – «Арсенал».

Начнем из самого понятного – положение в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает пятое место, имея в своем активе 33 очка, «Арсенал» – четвертое с 35 баллами, однако «канониры» сыграли на две встречи больше, а значит стратегическая инициатива находится на стороне «шпор». Это важно, потому что именно эти две команды ведут борьбу за «вакантное» место в лигочемпионской четверке.

Следующий пункт – актуальная форма команд. Здесь говорим исключительно о выступлениях в рамках АПЛ. «Тоттенхэм» после прихода Антонио Конте преобразился и с ним у руля еще не потерпел ни одного поражения (спойлер: 16 января эта серия, скорее всего, продолжиться). «Арсенал» был на серии из четырех побед, но обидно и не по делу уступил «Манчестер Сити» в последнем туре.

Есть еще один статистический факт: «Тоттенхэм» не проигрывал «Арсеналу» у себя на стадионе в рамках чемпионата с 2014 года. За последующие семь поединков «канониры» лишь дважды сумели свести матч хотя бы к ничьей.

В общем, точно будем ставить 1Х на «Тоттенхэм», но коэффициент, конечно, не самый большой, поэтому снова попробуем скомбинировать ставку. Кроме 1Х на «шпор», предлагаю заиграть обе забьют. Этот вариант кажется едва ли не железобетонным.

Если кто только недавно начал делать ставки, то полный прогноз звучит так: «Тоттенхэм» не проиграет (1Х) и обе команды забьют. Вполне рабочий коэффициент, который должен проходить.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 26 побед, 2 возврата, 32 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой