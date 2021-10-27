Кубок лиги. «Арсенал» за 15 минут оформил комфортную победу над «Лидсом»
В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Арсенал» принимал «Лидс» на своем поле.
Счет в игре открыл Чемберс, который отметился почти сразу после выхода на замену.
А уже вскоре Нкетиа удвоил перевес на табло, забив второй мяч в ворота подопечных Марсело Бьелсы.
Следующий соперник «канониров» определится после жеребьевки.
Кубок английской лиги, 1/8 финала
«Арсенал» – «Лидс» 2:0
Голы: Чемберс, 55, Нкетиа, 69.
«Арсенал»: Лено, Уайт (Чемберс, 55), Колашинац, Соареш, Холдинг (Нуну Тавареш, 76), Эль-Ненни (Локонга, 72), Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Смит-Роу (Ляказетт, 72), Пепе, Нкетиа.
«Лидс»: Мелье, Стрейк, Драме, Льоренте (Купер, 59), Даллас, Харрисон, Форшоу (Клих, 46), Робертс (Гелхардт, 53), Филлипс, Джеймс (Саммервилл, 70), Родриго (Гринвуд, 70).
Предупреждения: Робертс (23), Соареш (59).
КПР – «Сандерленд» 0:0 (пен. – 1:3)
КПР: Бердж, Алвес (Дойл, 69), Хьюм (Серкин, 24), Райт, Уинчестер, Нейл, О`Нин, Гуч (Макгиди, 65), Эванс (О`Брайен, 65), Даяку (Притчард, 69), Стюарт.
«Сандерленд»: Дьенг, Одубаджо, Дики, Барбе, Какэй (Адома, 72), Эймос (Дьюк-Маккенна, 84), Шаир, Уиллок (Доззелл, 73), де Вейс, Грэй (Остин, 62), Дайкс.
Предупреждения: де Вейс (15), О`Нин (17), Гуч (39), Стюарт (90).
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