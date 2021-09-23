Полузащитник «Зари»: «Надеюсь, победа над «Черноморцем» поможет нам вылезти из ямы»
Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Турнир также покинули «Прикарпатье» и «Горняк-Спорт»
Игроки Черноморца / Фото: УПЛ
Вашему вниманию заключительные матчи 1/16 финала Кубка Украины.
«Горняк-Спорт» – «Львов» 0:2
Голы: Ныч, 27, Довгий, 45
«Прикарпатье» – «Черноморец» 1:4
Голы: Вачиберадзе, 64, автогол – Брагару, 11, Бугай, 18, 83, Исаенко, 50
«Альянс» – «Минай» 3:2
Голы: Писный, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 – Кобак, 6, Вишневский, 12
Ранее в 1/8 финала Кубка Украины вышли «Рух», «Металлист», «Александрия», ЛНЗ, «Мариуполь», «Днепр-1», «Верес» и «Металлист-1925».
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