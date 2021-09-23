Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел

Турнир также покинули «Прикарпатье» и «Горняк-Спорт»
Футбол Кубок Украины по футболу
21:29
Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Игроки Черноморца / Фото: УПЛ

Вашему вниманию заключительные матчи 1/16 финала Кубка Украины.

«Горняк-Спорт» – «Львов» 0:2

Голы: Ныч, 27, Довгий, 45

«Прикарпатье» – «Черноморец» 1:4

Голы: Вачиберадзе, 64, автогол – Брагару, 11, Бугай, 18, 83, Исаенко, 50

«Альянс» – «Минай» 3:2

Голы: Писный, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 – Кобак, 6, Вишневский, 12

Ранее в 1/8 финала Кубка Украины вышли «Рух», «Металлист», «Александрия», ЛНЗ, «Мариуполь», «Днепр-1», «Верес» и «Металлист-1925».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черноморец Минай ФК Львов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бессмертный после отставки из «Львова» возглавил клуб Второй лиги
Бессмертный после отставки из «Львова» возглавил клуб Второй лиги
Футбол Первая лига
22 сентября 13:02
Ахмедзаде: «Предпочел бы «Шахтер» «Динамо». У них интереснее стиль и подход к футболистам, и ко всему»
Ахмедзаде: «Предпочел бы «Шахтер» «Динамо». У них интереснее стиль и подход к футболистам, и ко всему»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 17:39
Названа сумма, которую нужно заплатить за матч арендованного игрока против своего клуба в УПЛ
Названа сумма, которую нужно заплатить за матч арендованного игрока против своего клуба в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 17:25
Хавбек «Зари»: «Нам нравится тренировочный процесс, играем за Скрипника»
Хавбек «Зари»: «Нам нравится тренировочный процесс, играем за Скрипника»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 15:57
Селезнев неожиданно поменял мнение о возможном пенальти с «Ворсклой»
Селезнев неожиданно поменял мнение о возможном пенальти с «Ворсклой»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 15:41
Мороз нашел ахиллесову пяту в игре «Черноморца»
Мороз нашел ахиллесову пяту в игре «Черноморца»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 11:11

Новости: Футбол

Гол Иммобиле на 91-й минуте спас ничью для «Лацио» в матче с «Торино»
Гол Иммобиле на 91-й минуте спас ничью для «Лацио» в матче с «Торино»
Серия А (Италия)
22:41
«Наполи» разгромил» Сампдорию» и закрепился на 1-м месте в Серии А
«Наполи» разгромил» Сампдорию» и закрепился на 1-м месте в Серии А
Серия А (Италия)
22:29
Видаль может пропустить матч с «Шахтером»
Видаль может пропустить матч с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
21:53
Роналдо: «Идея Суперлиги – неплохая, но нашей индустрии не хватает диалога»
Роналдо: «Идея Суперлиги – неплохая, но нашей индустрии не хватает диалога»
В Европе
21:38
Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Кубок Украины. «Черноморец» и «Львов» прошли дальше, «Минай» вылетел
Кубок Украины по футболу
21:29
Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Украинская Премьер-лига
20:58
Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского
Стало известно, кого игроки сборной Украины поддержали в конфликте Петракова и Малиновского
Сборная Украины
20:48
Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»
Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»
Примерa (Испания)
20:39
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Украинская Премьер-лига
19:59
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости