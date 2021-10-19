Куман нашел причину, по которой «Барселона» пропускает ранние голы
Куман: «Требовать от «Барселоны» выйти в финал ЛЧ – это ненормально. Меня волнует лишь завтрашний матч с «Динамо»
Наставник каталонцев – о шансах команды выиграть престижный еврокубковый турнир
16:49
Рональд Куман / Фото - barcablaugranesГлавный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» поделился мнением относительно шансов каталонцев выиграть турнир.
Цитирует Кумана Marca.
«Я не знаю. Это зависит от обстоятельств. Требовать выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал – это ненормально. Вы должны выиграть игру. Меня волнует только завтрашний матч. Есть команды, у которых сегодня сбалансированный состав, скамейка из 23 игроков разных сборных, экономическая ситуация которых намного лучше… все влияет. Конкурировать мы можем, да. Но нельзя требовать от «Барселоны» победы в Лиге чемпионов, видя другие команды».