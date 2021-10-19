Куман: «У нас нет другого пути, как победить «Динамо»

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о грядущем матче с «Динамо» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит Marca.

— В прошлом году мы играли с «Динамо», дважды обыграли их, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие встречи, мы должны в обеих победить.

— Завтрашний матч имеет решающее значение?

— Да, чтобы выйти в плей-офф, надо побеждать. Нет другого пути, кроме как выиграть матч у «Динамо». Мы знаем, что нам нужно делать, а именно набирать очки. Это единственная возможность пройти.

— Как должна быть настроена команда, чтобы обыграть «Динамо»?

— Как и к любой игре, мы постараемся хорошо подготовиться. Вы увидите, в каком состоянии будут игроки физически — те одиннадцать, которые выйдут в стартовом составе, будут способны выиграть матч.

— В команде есть группа игроков-ветеранов, но есть и молодые игроки. Какими вы видите их перед завтрашним матчем?

— Они готовы. Есть опытные игроки, которые должны быть примером в этих играх. И молодые, которые показали, что могут выдерживать давление, потому что они игроки «Барсы» и уже сыграли другие важные игры. Мы должны играть в свою игру. Мы здорово сыграли первый тайм против «Валенсии», но проиграли второй. Но я считаю, что мы были на хорошем уровне. Мы должны быть агрессивными без мяча и играть в свою игру. Всегда есть возможности для улучшения.

— Будете ли вы держать в уме класико?

— Ближайшая игра всегда самая важная. Все мы зависим от наших результатов, и мы работаем в стране, где все очень преувеличено. В последнее время большие команды улучшились, а «Барса» понизила свой уровень. Я не знаю почему. Сегодня есть команды, у которых баланс в составе, скамейка запасных со многими игроками из других стран и лучшая экономическая ситуация.