Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»

Лапорта и Куман / Фото: As

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будущее главного тренера команды Роналда Кумана не зависит от матча 6-го тура Примеры против «Кадиса». Его слова приводит ESPN.

Все тренеры, не только Куман, зависят от результатов, а в случае «Барсы» – еще и от стиля игры.

Роналд – наш тренер, и мы с ним сегодня».