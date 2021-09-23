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Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»
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20:39
Лапорта и Куман / Фото: As
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будущее главного тренера команды Роналда Кумана не зависит от матча 6-го тура Примеры против «Кадиса». Его слова приводит ESPN.
«Будущее Кумана не зависит от сегодняшнего результата. Мы с тренером. Он главный тренер «Барселоны», и мы хотим, чтобы все было хорошо.
Все тренеры, не только Куман, зависят от результатов, а в случае «Барсы» – еще и от стиля игры.
Роналд – наш тренер, и мы с ним сегодня».
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