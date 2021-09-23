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Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»

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20:39
Лапорта: «Будущее Кумана в «Барселоне» не зависит от результата матча с «Кадисом»
Лапорта и Куман / Фото: As

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будущее главного тренера команды Роналда Кумана не зависит от матча 6-го тура Примеры против «Кадиса». Его слова приводит ESPN.

«Будущее Кумана не зависит от сегодняшнего результата. Мы с тренером. Он главный тренер «Барселоны», и мы хотим, чтобы все было хорошо.

Все тренеры, не только Куман, зависят от результатов, а в случае «Барсы» – еще и от стиля игры.

Роналд – наш тренер, и мы с ним сегодня».


Турнирная таблица чемпионата Испании.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Рональд Куман

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