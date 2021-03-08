Лавриненко: «Боролись и с «Колосом», и со сложным полем»

Фото: ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко похвалил команду за ничью с «Колосом» (0:0) в матче 17-го тура УПЛ. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

«Матчи с «Колосом» у нас всегда проходят в напряженной борьбе. Если отмотать историю на 2-3 года, у нас всегда с «Колосом» сложные матчи, много борьбы, эмоций. У нас где-то схожие истории клубов, обе команды прошли путь от любителей до УПЛ, похожие философии. Параллелей можно провести очень много. Плюс еще боролись со сложным полем. Но в целом довольны, что не пропустили. Удачно сыграл вратарь, выручил нас. Не знаю, был ли там пенальти, надо смотреть. А так ребята молодцы. Весенний сложный футбол, но в то же время, наверное, он другим быть не может».

Как вам новички?

«Сложно оценивать. Бен-Салем – уже опытный игрок, провел большое число матчей в карьере. А Шевцов вышел в сложный период матча. Нападающему тяжело входить в такую игру. Но мы надеемся, что он будет от матча к матчу прибавлять. У нас многое получилось и не получилось. Но я доволен желанием и старанием. А качество игры хромало как у нас, так и у «Колоса». Поле было сложным, но оно таковым было для обеих команд».

«Ингулец» идет 12-м в УПЛ.