ЛЕ. «Легия» Харатина уступила «Лестеру», «Монако» в меньшинстве справилось с «Сосьедадом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 22
Футбол (6 событий из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Майнц 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Кальяри - Салернитана 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Гранада 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
17:30 Волынь - Прикарпатье 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - ФК Львов 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (18 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Ньюкасл -:- Запланирован
17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Саутгемптон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Нант -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
19:30 Бавария - Арминия -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Ювентус - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Венеция - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Барселона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Нива Т - Кремень -:- Запланирован
14:15 Полесье - Подолье -:- Запланирован
15:00 Нива Т - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Динамо -:- Запланирован
15:00 Олимпик - Динамо -:- Запланирован
17:00 Черноморец - Десна -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Ворскла -:- Запланирован
Футбол (22 события из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Манчестер Сити - Вест Хэм -:- Запланирован
16:00 Лестер - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Челси - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Сент-Этьен - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Лорьян - Ренн -:- Запланирован
16:00 Монако - Страсбур -:- Запланирован
18:00 Монпелье - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 РБ Лейпциг - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Специя - Болонья -:- Запланирован
19:00 Рома - Торино -:- Запланирован
21:45 Наполи - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:30 Кадис - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 ВПК-Агро - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Рух - Металлист-1925 -:- Запланирован
19:30 Колос - Верес -:- Запланирован

ЛЕ. «Легия» Харатина уступила «Лестеру», «Монако» в меньшинстве справилось с «Сосьедадом»

«Лион» обеспечил себе место в плей-офф
Футбол Лига Европы UEFA
26 ноября 07:33
ЛЕ. «Легия» Харатина уступила «Лестеру», «Монако» в меньшинстве справилось с «Сосьедадом»
фото - AS Monaco

Вчера, 25-го ноября состоялся 5-й тур группового этапа Лиги Европы

«Лестер» – «Легия» 3:1

Голы: Дака, 11, Мэддисон, 21, Ндиди, 33 – Младенович, 26.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Сеюнджю, Томас, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 62), Ндиди, Мэддисон (Перес, 63), Лукман (Олбрайтон, 84), Дака (Ихеаначо, 85), Барнс.

«Легия»: Мишта, Йоханссон (Головня, 46), Ветеска, Енджейчик, Юри Рибейру, Андре Мартинш (Челхака, 71), Слиш, Младенович (Скибицки, 71), Мучи, Эмрели (Влодарчик, 78), Лукиньяс (Пекхарт, 78).

Предупреждения: Младенович (39), Ветеска (48), Томас (61), Енджейчик (87), Олбрайтон (89).

«Монако» – «Реал Сосьедад» 2:1

Голы: Фолланд, 28, Фофана 37 – Исак, 35.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 68), Кайо Энрике, Головин (Матазо, 90), Фолланд (Матсима, 90), Диоп (Желсон Мартинш, 76), Фофана, Жан Лукас, Бен-Йеддер (Боадю, 76).

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Барренечеа, 46), Субименди, Мерино (Турриентес, 66), Янузай (Порту, 75), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль.

Предупреждения: Марипан (15), Головин (33), Сальдуа (44), Янузай (58), Фолланд (74), Субименди (75), Нюбель (90).

Удаление: Фофана (89).

«Брондбю» – «Лион» 1:3

Голы: Уре, 50 – Шерки, 57, 66, Слимани, 76.

«Брондбю»: Хермансен, Хеггхейм (Рустед, 81), Макше, Тшиембе, Бруус, Греве (Слиман, 63), Радошевич (Каппис, 75), Френдруп, Риверос (Менса, 63), Уре (Дивкович, 75), Хедлунд.

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Фогель, 87), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Шерки, Кеита (Какре, 75), Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 74), Кадевере (Токо-Экамби, 75), Дембеле (Лукас Пакета, 74), Слимани.

Предупреждения: Греве (27), Да Сильва (78), Лукеба (79), Тшиембе (84).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лестер Сити Игорь Харатин Монако

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Челси» по-чемпионски разгромил «Лестер»
«Челси» по-чемпионски разгромил «Лестер»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 ноября 16:26
Чемпионат Англии. «Лестер» проиграл «Челси». Как это было
Чемпионат Англии. «Лестер» проиграл «Челси». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 ноября 16:22
«Монако» в меньшинстве вырвало ничью у «Лиллья», пропустив два гола в первые 10 минут
«Монако» в меньшинстве вырвало ничью у «Лиллья», пропустив два гола в первые 10 минут
Футбол Лига 1 (Франция)
20 ноября 00:20
Тренер «Лестера» отказал «Манчестер Юнайтед»
Тренер «Лестера» отказал «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 20:50
Главный тренер «Монако»: «Чемпионат Франции был бы вторым в Европе, если бы команды не продавали своих игроков»
Главный тренер «Монако»: «Чемпионат Франции был бы вторым в Европе, если бы команды не продавали своих игроков»
Футбол Лига 1 (Франция)
18 ноября 09:02
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 ноября 18:06

Новости: Футбол

«Реал» определился с будущим Марко Асенсио
«Реал» определился с будущим Марко Асенсио
Примерa (Испания)
26 ноября 22:59
Молодая звезда «Ман Сити» попросил Гвардиолу отпустить его в «Барселону»
Молодая звезда «Ман Сити» попросил Гвардиолу отпустить его в «Барселону»
Премьер-Лига (Англия)
26 ноября 22:49
Экс-тренер «Динамо» близок к назначению в «Шахтер»
Экс-тренер «Динамо» близок к назначению в «Шахтер»
В Европе
26 ноября 22:41
Ди Мария назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Ди Мария назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Лига 1 (Франция)
26 ноября 22:38
Манчини: «Мы бы с радостью избежали Португалию в стыках, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами»
Манчини: «Мы бы с радостью избежали Португалию в стыках, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами»
Чемпионат мира по футболу
26 ноября 22:19
Пятов: «Мы получили равного себе соперника и просто обязаны его побеждать»
Пятов: «Мы получили равного себе соперника и просто обязаны его побеждать»
Сборная Украины
26 ноября 21:58
«Уверен, что Португалия поедет на ЧМ-2022». Фернанду Сантуш – об итогах жеребьевки стыковых матчей
«Уверен, что Португалия поедет на ЧМ-2022». Фернанду Сантуш – об итогах жеребьевки стыковых матчей
Чемпионат мира по футболу
26 ноября 21:51
«Заря» потерпела крупнейшее поражение в еврокубках в своей истории
«Заря» потерпела крупнейшее поражение в еврокубках в своей истории
Лига конференций UEFA
26 ноября 21:41
Маркевич: «О таком жребии можно было только мечтать»
Маркевич: «О таком жребии можно было только мечтать»
Сборная Украины
26 ноября 21:30
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
Все новости