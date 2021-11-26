ЛЕ. «Легия» Харатина уступила «Лестеру», «Монако» в меньшинстве справилось с «Сосьедадом»
Вчера, 25-го ноября состоялся 5-й тур группового этапа Лиги Европы
«Лестер» – «Легия» 3:1
Голы: Дака, 11, Мэддисон, 21, Ндиди, 33 – Младенович, 26.
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Сеюнджю, Томас, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 62), Ндиди, Мэддисон (Перес, 63), Лукман (Олбрайтон, 84), Дака (Ихеаначо, 85), Барнс.
«Легия»: Мишта, Йоханссон (Головня, 46), Ветеска, Енджейчик, Юри Рибейру, Андре Мартинш (Челхака, 71), Слиш, Младенович (Скибицки, 71), Мучи, Эмрели (Влодарчик, 78), Лукиньяс (Пекхарт, 78).
Предупреждения: Младенович (39), Ветеска (48), Томас (61), Енджейчик (87), Олбрайтон (89).
«Монако» – «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Фолланд, 28, Фофана 37 – Исак, 35.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 68), Кайо Энрике, Головин (Матазо, 90), Фолланд (Матсима, 90), Диоп (Желсон Мартинш, 76), Фофана, Жан Лукас, Бен-Йеддер (Боадю, 76).
«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Барренечеа, 46), Субименди, Мерино (Турриентес, 66), Янузай (Порту, 75), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль.
Предупреждения: Марипан (15), Головин (33), Сальдуа (44), Янузай (58), Фолланд (74), Субименди (75), Нюбель (90).
Удаление: Фофана (89).
«Брондбю» – «Лион» 1:3
Голы: Уре, 50 – Шерки, 57, 66, Слимани, 76.
«Брондбю»: Хермансен, Хеггхейм (Рустед, 81), Макше, Тшиембе, Бруус, Греве (Слиман, 63), Радошевич (Каппис, 75), Френдруп, Риверос (Менса, 63), Уре (Дивкович, 75), Хедлунд.
«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Фогель, 87), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Шерки, Кеита (Какре, 75), Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 74), Кадевере (Токо-Экамби, 75), Дембеле (Лукас Пакета, 74), Слимани.
Предупреждения: Греве (27), Да Сильва (78), Лукеба (79), Тшиембе (84).
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