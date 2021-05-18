«Лех» не желает подписывать полноценный контракт с Кравцом

Украинский защитник провел за польский клуб 24 матча

Василий Кравец / Фото - Getty Images

Защитник Василий Кравец, выступающий за «Лех» на правах аренды, не получит полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне украинец провел 24 матча за польскую команду во всех турнирах. Результативными действиями не отличился.

По окончании сезона Кравец вернется в расположение «Леганеса». Будущее футболиста в испанском клубе определится позже.

Ранее защитник Артем Шабанов поучаствовал в чемпионском праздновании «Легии». Назария Русина среди игроков не было.