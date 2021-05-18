Шабанов получил травму в матче с «Лехом»
«Лех» не желает подписывать полноценный контракт с Кравцом
Украинский защитник провел за польский клуб 24 матча
18 мая 08:19
Василий Кравец / Фото - Getty Images
Защитник Василий Кравец, выступающий за «Лех» на правах аренды, не получит полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне украинец провел 24 матча за польскую команду во всех турнирах. Результативными действиями не отличился.
По окончании сезона Кравец вернется в расположение «Леганеса». Будущее футболиста в испанском клубе определится позже.
Ранее защитник Артем Шабанов поучаствовал в чемпионском праздновании «Легии». Назария Русина среди игроков не было.
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