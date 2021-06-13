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Лэмпард: «Не собираюсь претендовать на славу. Тухель прекрасно поработал»

Тренера уволили из «Челси» по ходу сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:43
Лэмпард: «Не собираюсь претендовать на славу. Тухель прекрасно поработал»
Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался в комментарии Football.London о победе команды в Лиге чемпионов и о работе его приемника Томаса Тухеля.

«Я не собираюсь претендовать на славу. Фундамент закладывался при моем участии, однако Томас Тухель прекрасно поработал в дальнейшем.

Во-первых, я болельщик «Челси». И клуб полностью заслужил эту победу. Во-вторых, я рад за Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Бена Чилуэлла, которые появились в команде при мне. Я горжусь этим.

Мне нравится работа тренером, мне нравятся присущие ей испытания, так что я бы хотел снова вернуться к делу».

Лэмпарда уволили по ходу сезона. Его сменил Томас Тухель.

Ожидается, что Фрэнк будет работать в АПЛ в следующем сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Челси Фрэнк Лэмпард Томас Тухель

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