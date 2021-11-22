Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Леоненко: «Думаю, «Динамо» опять все голы забило перед «Баварией». А с «Баварией», скорее всего, будут проблемы»
Эксперт – о победе киевлян над «Черноморцем»
22 ноября 09:10
Фото: footballua.tv
Известный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о победе «Динамо» над «Черноморцем» (6:1) в 15-м туре УПЛ.
«Я думаю, что опять все голы забили перед «Баварией». А с «Баварией», скорее всего, будут проблемы.
Правильно Игорь Суркис сказал, что если вы хотите в «Динамо» играть... А видите вы себя там? Вот после этой игры, например. Мне своего друга, Мороза, жалко.
Если брать в целом команду, то она слабее. А отдельно игроки могут быть неплохие».
«Динамо» сыграет против «Баварии» 23 ноября.
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