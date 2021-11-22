Леоненко: «Думаю, «Динамо» опять все голы забило перед «Баварией». А с «Баварией», скорее всего, будут проблемы»

Фото: footballua.tv

Известный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о победе «Динамо» над «Черноморцем» (6:1) в 15-м туре УПЛ.

Правильно Игорь Суркис сказал, что если вы хотите в «Динамо» играть... А видите вы себя там? Вот после этой игры, например. Мне своего друга, Мороза, жалко.

Если брать в целом команду, то она слабее. А отдельно игроки могут быть неплохие».